أحلام تغيّر اسمها وترفع منسوب التشويق لجمهورها

متابعة بتجــــــــــرد: ينتظر جمهور النجمة الإماراتية أحلام ألبومها الجديد بفارغ الصبر، وذلك يظهر من خلال تفاعل محبّيها مع كل معلومة جديدة يتم كشفها عن العمل.

وفي خطوة تدلّ على قرب موعد طرح الألبوم، غيّرت أحلام اسمها على موقع “تويتر”، وأضافت إليه هاشتاغ “Ahlam2020” وهو عنوان الألبوم الجديد.

الألبوم سيصدر خلال الأيام المقبلة، وقد بذلت أحلام مجهوداً مضاعفاً في العمل عليه، ليكون على المستوى الذي ترغب به من كافة النواحي الفنية والإعلانية.

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سيتضمن ألبوم أحلام المنتظر 20 أغنية، وتتعاون فيه مع عدد من الملحنين والشعراء، منهم عبدالرحمن بن مساعد، الأمير بدر بن عبدالمحسن، ناصر الصالح، سهم ياسر بو علي وغيرهم، والتوزيع الموسيقى لخالد عز وأسامة الهندي، وتم تنفيذه في تركيا ومصر، وسجّلت صوتها في أحد الاستديوهات الفرنسية، وتولت إنتاجه على نفقتها الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أن أحلام صوّرت أربعة كليبات من الألبوم حتى الآن، أحدها مع المخرجة إنجي جمال، واثنان مع المخرج حسن غدار، وواحد مع مخرج فرنسي، وتم التصوير في بالي بأندونيسيا وفرنسا ومصر.