كارتينغ جدة يرفع شعار “الحلبة حلبتكم يا بنات”

متابعة بتجـــــــــرد: لا تهدأ الأحداث والنشاطات الترفيهية في المملكة العربية السعودية. وفي مدينة جدة، الواقعة على ساحل البحر الأحمر، تتنوّع الأنشطة بين ثقافية وفنية ورياضية وترفيهية.

لعل أبرز النشاطات الترفيهية والرياضية، ستكون سباق تحدي الكارتينغ في حلبة The Track Jeddah، الذي يستمر لمدة 12 دقيقة، في مضمار بطول 1000 متر.

المميز في هذا التحدي، الذي تشهده المدينة منذ سنوات، أنه متوفّر للجميع. سواء عائلات أو سيدات، إذ يستقبل السيدات تحت شعار “الحلبة حلبتكم يا بنات”. ويسمح للأطفال من عمر 3 حتى 15 سنة ركوب سيارة ذات مقعدين. ويمكن لمن هم في عمر 15 سنة وما فوق قيادة سيارة لراكبٍ واحد.

تأتي فعالية “الحلبة حلبتكم يا بنات”، بعد أسابيعٍ قليلة من انتهاء أول سباق دراجات هوائية في المملكة، بمشاركة نحو 1000 سيدة، الذي نظمه الاتحاد السعودي للرياضة بالتعاون مع الإتحاد السعودي للدراجات.