مشاهير يملكون أعلى عدد متابعين على “إنستغرام”.. من هم؟

متابعة بتجــــــــرد: يتنافس العديد من المشاهير حول العالم من الرياضيين، والفنانين، وغيرهم في الحصول على أكبر عدد ٍمن متابعي تطبيق إنستغرام.

إليكم قائمة تضم 5 من مشاهير العالم، الذين يملكون أعلى عدد من المتابعين على منصة إنستغرام حالياً.

كريستيانو رونالدو يصل إلى 200 مليون متابع

حقق كريستيانو رونالدو أعلى رقم للمتابعين على إنستغرام، فوصل العدد إلى 200 مليون متابع. ويُعد كريستيانو من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم.

وُلد كريستيانو رونالدو في البرتغال، وبدأت شهرته الفعلية كلاعب كرة قدم محترف، حين وقع مع نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، وهو أشهر نادٍ رياضي احترافي في العالم.

بعدها لعب في نادي ريال مدريد الإسباني. وحالياً يلعب كريستيانو لصالح النادي الإيطالي يوفنتوس. استطاع أن يحصل على جائزة الكرة الذهبية المرموقة 5 مراتٍ، بالمشاركة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

علق اللاعب البرتغالي على صفحته على إنستغرام، وعبّر عن فرحته بحصوله على أعلى عدد من المتابعين. وقال: “كريستيانو واو 200 مليون! شكراً لكل واحد منكم لتقاسم هذه الرحلة معي كل يوم !!”.

أريانا غراندي

تملك المغنية والممثلة المشهورة أريانا غراندي، عدداً كبيراً من المعجبين المتابعين حسابها الرسمي على إنستغرام. وصل عددهم إلى 173 مليون متابع من جميع أنحاء العالم.

بدأت إريانا مسيرتها الفنية عام 2008 كمغنية على مسرح برودواي، وحصلت على العديد من جوائز غرامي عن أعمالها الموسيقية.

دوين جونسون الشهير بـ “ذا روك”

Advertisements

بدأ ذا روك المصارعة في WWE أسوةً بوالده، وفي وقتٍ قصير، أصبح من أشهر اللاعبين في اتحاد المصارعة الأميركي، مثّل 300 فيلمٍ، وأصبح من نجوم هوليوود.

حطم ذا روك رقمين قياسيين عالميين، أحدهما في تقاضي أعلى أجر كمبتدئ، والثاني نشر أكثر من 15 صورة سيلفي في الدقيقة الواحدة، على حسابه على إنستغرام.

وهذا ما جعل جونسون يحصل على المرتبة الثالثة في أكبر عدد من متابعي إنستغرام، وهو 173 مليون متابع.

سيلينا غوميز

تصدرت سيلينا غوميز قائمة أعلى عدد متابعي إنستغرام منذ عام 2018. هذا العام، تخطاها كريستيانو رونالدو، لكنها لا تزال متابعة من 176 مليون معجب.

سيلينا غوميز مغنية وممثلة أميركية معروفة. بدأت شهرتها وهي طفلة من خلال دورها في مسلسلها التلفزيوني الشهير Barney and Friends.

كانت بداية انطلاقتها الفنية الحقيقية عام 2002، أصدرت ألبومات غنائية ناجحة عدة حينها. وظهرت في عدة أفلام، ونظَّمت العديد من الحفلات الموسيقية في جميع أنحاء العالم.

كيم كارداشيان

يتابع كيم كارداشيان 158 مليون معجبٍ على حسابها على إنستغرام، وهي تعد من أشهر عارضات الأزياء في العالم، وهي أيضاً ممثلة سينمائية.

تقدم كارداشيان أيضاً برنامج تلفزيون الواقع الشهير Keeping up with the Kardashians، وكانت جزءاً من البرنامج الشهير Dancing with the Stars.