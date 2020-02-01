طبيب أصالة يخرج عن صمته ويتحدّث عن علاقتهما

متابعة بتجـــــــــــرد: خرج الطبيب فادي نصر عن صمته لأول مرّة بعد انتشار صورٍ جمعته بالنجمة السورية أصالة في مناسبات عدة، الأمر الذي خلّف تكهنات تفيد بارتباطهما.

ففي حديث خاص لبرنامج ET بالعربي، أفاد الطبيب فادي نصر أنه مازح أصالة وقال لها إنه بات عليهما الزواج بعد انتشار الشائعة.

ونفى بالتالي كل هذه الأخبار، كاشفاً أن هذه الشائعات انطلقت من خبر طلاقها حيث تم البحث عن صور لهما معاً.

وأكّد أن النجمة أصالة هي صديقة مقرّبة له، كما هي الحال مع عدد كبير من نجوم الوطن العربي.