كايرو شو موعد عرض "حزلقوم" في الرياض

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""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت كايرو شو المنتجة لمسرحية "حزلقوم" للنجم أحمد مكي عن انطلاق اولى عروضها في العاصمة السعودية الرياض.

وأوضح مجدي الهواري الشريك المؤسس لكايرو شو ان مسرحية «حزلقوم» ستعرض ضمن فعاليات شتاء الرياض، بدءاً من يوم الأربعاء ولمدة أربعة أيام على خشبة مسرح أبو بكر الشدي بمنطقة بوليفارد في أول ظهور مسرحي لنجم الكوميديا أحمد مكي بعد النجاح الذي حققه بتلك الشخصية في الدراما والسينما.

وأشار الهواري إلى أن "مكي" وصل بالفعل إلى الرياض ليبدأ التمرينات المكثفة استعداداً لانطلاق العروض. مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الترفيه بقيادة المستشار تركي ال شيخ من أجل توفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح هذا العرض وكافة العروض الأخرى لافتاً إلى أن ذلك يعكس الإرادة القوية والرغبة الصادقة من المملكة في تحقيق طفرة ثقافية وفنية غير مسبوقة.

هذا ومن المقرر أن تعقد أسرة العمل موتمراً صحفياً يوم الاثنين المقبل لكشف كافة التفاصيل النهائية والاستعدادات لانطلاق عروضها. علماً أن مسرحية "حزلقوم" من إخراج كريم سامي، ويشارك "مكي" في بطولتها مع نخبة من نجوم الكوميديا، على رأسهم بيومي فؤاد، محمد سلام، سليمان عيد وميرنا جميل.