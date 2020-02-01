شكرا لقرائتكم خبر عن مبسوط.. تعليق محمود البزاوى عن تكريم ابنته بمهرجان الإسكندرية بسبب "جدى الشقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان محمود البزاوى، عن سعادته بعد فوز ابنته منه بجائزة أحسن فيلم فى مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة، عن فيلم جدى الشقى، الذى تناول سيرة الكاتب الكبير محمود السعدنى.

ونشر الفنان محمود البزاوى، صورا لأبنته، وعلق قائلاً:"أنا مبسوط جدا و فرحان أوي ببنتي اللي فازت النهارده بجائزة أحسن فيلم في مهرجان إسكندرية للفيلم القصير و مبسوط اكتر إن الفيلم بيتكلم عن جدها و عمنا محمود السعدني .. النهاردة يا عم محمود منه فرحت بيك و فرحتنا بيها .. مبروك يا حبيبتي".





يشار إلى الفنان محمود البزاوى تعاقد على المشاركة فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية"، من بطولة ياسمين صبرى، والمقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل من إنتاج شركة سينرجى، وكتب له المعالجة الدرامية محمد سيد بشير، سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

ويجرى مخرج العمل مرقس عادل حالياً بروفات قراءة مع الممثلين جمعت كل من النجوم ياسمين صبرى ودياب وأحمد مجدى، وذلك للوقوف على التفاصيل المبدئية للشخصيات، حيث وضعت الشركة المنتجة موعد مبدئى للتصوير خلال الأيام القليلة المقبلة

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وأبرمت شركة سينرجى التعاقد مع كل من ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، أحمد مجدى، وآخرون، وجارٍ التعاقد مع شخصيتين رئيسيتين، حيث تتفاوض الشركة معهم حالياً، من المقرر الإعلان عنهما خلال الأيام المقبلة، كما وضعت الشركة جدولا محددا للتصوير، لاسيما أن رغبة شركة سينرجى فى الانتهاء من التصوير بحد اقصى فى شهر مارس المقبل على أقصى تقدير.