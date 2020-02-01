شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: ما نشر حول وفاة نادية لطفى غير صحيح.. الفنانة على قيد الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الفنان اشرف زكى نقيب المهن التمثيلية عن ماتم تداوله حول خبر وفاة الفنانة نادية لطفى قائلا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنها مازالت على قيد الحياة وخبر شائعة وفاتها ليس له اى أساس من الصحة مشيرا أنه يطلب من جمهورها الدعاء لها .

وكانت قد تدهورت الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى من جديد، بعد أن بدأت تتحسن أمس إذ استعادت وعيها بشكل طفيف، وتتحدث مع من حولها، مع استمرار وجودها داخل العناية المركزة تحت إشراف فريق من الأطباء، إلا أنها سرعان ما دخلت فى غيبوبة مرة أخرى، وتتواجد الفنانة الكبيرة نادية لطفى داخل العناية المركزة بمستشفى المعادى

وحرص عدد من الفنانين والإعلاميين على زيارتها، منهم الفنانة الكبيرة ميرفت أمين ودلال عبد العزيز والاعلامية بوسى شلبي والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية.

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وظهرت نادية لطفى فى فيديو قبل أيام، نعت فيه صديقتها الراحلة ماجدة الصباحى التى وافتها المنية الأيام الماضية، وأعربت نادية لطفى عن حزنها الشديد، بعد تلقيها خبر وفاة ماجدة الصباحى إحدى أهم فنانات زمن الفن الجميل، وتعرضها لصدمة كبيرة من الخبر المؤلم، وأشادت نادية لطفى بزميلتها الراحلة ماجدة الصباحى التى كانت تتمتع بروح جميلة، إضافة إلى السلوك المحترم، وعلاقاتها الشخصية مع كل زملائها المنتمين للوسط الفنى.

واحتفلت نادية لطفى يوم 3 يناير بعيد ميلادها والذى يصادق أيضاً يوم ميلاد الفنانة الهام شاهين التى حرصت على زيارة نادية لطفى فى المستشفى واحتفلت معها بهذه المناسبة ونشرت "فيديو" من كواليس زيارتها فى المستشفى عبر حسابها على انستجرام. موجهة لها رسالة: "بحبك.. كل سنة وأحلى إنسانة وأعظم فنانة فى برج الجدى.. الجميلة الرقيقة القلب نادية لطفى حبيبة قلبى طيبة و بخير وصحة يارب".