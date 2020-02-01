شكرا لقرائتكم خبر عن آخرها نيولوك جديد.. 10 صور لـ"نرمين الفقى" تألقت بها على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جذبت الفنانة نرمين الفقى إليها الأنظار بعد حالة النشاط الكبيرة لها خلال الفترة الماضية على السوشيال ميديا، والتى شملت إطلالات جديدة وفوتوسيشن وصور آخري برفقة الدولفين وطائر البطريق، رغم قلة أعمالها خلال الفترات الماضية بالنسبة إلى أبناء جيلها.









الفنانة نرمين الفقى، نشرت فى آخر صورة لها على انستجرام، النيولوك الجديد، وسط إعجاب كبير من جمهورها، حيث علقت قائلة:"الشكل انلهائى بعد قص شعرى ولون جديد تجديد"، والتى حظيت بإعجاب كبير، بينما ردت عليها الفنانة رانيا فريد شوقى :"ماشاء الله قمراية".





ومن أبرز ما شاركته الفنانة نرمين الفقى ، صورها لجلسة تصوير جديدة لها مع طائر البطريق، حيث علقت قائلة :"يا خبر على جمالها خصوصا وهى ماشية" وسبق وأن شاركت جلسة تصوير وهى تسبح مع الدولفين ، قالت النجمة فى تعليقها على الصور: "أنا وقعت فى غرام الدولفين.. الله على جمالهم".









النجمة نرمين الفقى، أصبحت أكثر تفاعلا مع جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى، لاسيما "انستجرام"، حيث دائما ما تنشر صورها الخاصة، بصحبة أصدقاءها، وبعض من مقاطع أعمال درامية قدمتها خلال مسيرتها الفنية، فضلا عن جلسات التصوير التى تتألق فيها.









ويشار إلى أنها قبل نهاية العام 2019، نشرت نرمين الفقى، جلسة تصوير متميزة، تألقت فيها بفستان قصير، حيث حازت الصور على آلاف الاعجابات من المتابعين، وطالبوها بالمزيد من الأعمال الفنية الدرامية أو السينمائية، ولم تعلق نرمين الفقى حينها على الصور بأى كلمة، ولكنها اكتفت بهاشتاج "الكريسماس"، فقط.









وشاركت نرمين الفقى فى مسلسل نصيبى وقسمتك الجزء الثالث، والذى يتكون من 45 حلقة، وتتضمن العديد من الحكايات والقصص المختلفة، وشارك فى البطولة هبة مجدى وهانى عادل، وقصة "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادى يازبادى" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وإيمان العاصى، وحكاية "حبيبتى من تخون" بطولة طارق صبرى وميرنا نور.













Advertisements