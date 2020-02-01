شكرا لقرائتكم خبر عن ما بين صحراء أكتوبر ووادى دجلة.. يوسف الشريف حرب الدمار فى"النهاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم يوسف الشريف تصوير عدد من مشاهده فى مسلسله "النهاية" المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، والتى تتضمن مشاهد حرب الدمار بين عالم الإنسان وعالم الربوت التي يرأسها بطل العمل يوسف الشريف، ما بين محمية وادى دجلة وصحراء أكتوبر.

وانتهى النجم يوسف الشريف من تصوير مشهد الاستنساخ خلال أحداث مسلسله حيث صورالمشهد داخل ديكور بمدينة الإنتاج الإعلامى، وتضمن المشهد وضعة داخل زجاج شفاف عاري الجسد حسب الشخصية التى يجسدها خلال المسلسل.

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مسلسل "النهاية" تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة، ويشارك فى بطولته عمروعبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعى، أحمد وفيق ومحمد لطفى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.

وانتهى المؤلف عمرو سمير عاطف من كتابة النصف الأول من مسلسل "النهاية - The End"، ويواصل كتابة الحلقات المتبقية من العمل المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، حيث انطلقت المشاهد الأولى فى الأردن، وجمعت بين يوسف الشريف ومعظم الفنانين المشاركين فى البطولة.