فيديو| غادة نافع تكشف تفاصيل قضية "الحجر" وموقف والدتها منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
ردت الفنانة غادة نافع، على اتهام البعض لها، بإنها لم تكن بارة بوالدتها، بسبب قضية الحجر، التي رفعتها عليها قبل سنوات.
وقالت نافع، خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc: "والدتي كانت معتزة بنفسها وكانت هي القائد، لكن في السنوات الأخيرة، في شخص استغل حسن نيتها".
وأضافت: "كان في شخص طلب يأجر مكان لمدة سنتين، لكنه خلاها توقع من غير ما تعرف أن عليها 15 مليون جنيه، ومأجر لمدة 15 سنة، ومن حقه التأجير من الباطن، وفوجئنا باستدعاء والدتي للتحقيق معها بتهمة النصب".
وتابعت: "حالتها كانت وقتها كويسة، لكن كانت بتتعامل بحسن نية، كانت بتتساءل ليه يعمل معايا كده".
واستطردت: "كنت عاوزة احمي ماما، والمحامي قالي لازم قضية حجر، وأنا رفضت، وقلتهم مش مهم كل حاجة تروح، لكنها وافقت، وقالتلي ده حاجتي وأنا تعبت فيها"
واختتمت :"والدتي كانت بتكدب موضوع إني رفعت عليها قضية من وراها، لكن الناس ماكنتش بتصدق".
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