"جدي الشقي" حصد المركز الأول.. القائمة الكاملة لجوائز "الإسكندرية للفيلم القصير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: اختتمت فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، أمس الجمعة، في دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية، وأعلن أسماء الفائزين. مسابقة الأفلام الوثائقية

– جائزة "هيباتيا الذهبية" وحصل عليها فيلم "جدي الشقي".

– جائزة "هيباتيا الفضية" وحصل عليها الفيلم السعودي "البيانيست". مسابقة الأفلام الروائية

– جائزة "هيباتيا الذهبية" ذهبت للفيلم الليبي "السجين والسجان".

– جائزة "هيباتيا الفضية" ذهبت للفيلم اللبناني "منارة".

فيما حصل فيلم "خام" للمخرج سيف الجابري على تنويه خاص من لجنة التحكيم. Advertisements مسابقة أفلام الطلبة

– فاز فيلم "غراب البين" بالمركز الأول.

– فاز فيلم "الرحلة" بالمركز الثاني. أما منحة الأفلام المقدمة من شركة "بركة وان" ذهبت لسيناريو الفيلم القصير "حل وسط" للمخرج تامر سامي، وقيمتها 50 ألف جنيه. وضمت لجنة التحكيم الرسمية لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الفنان عمرو عابد، والناقد ‏السينمائي أحمد شوقي، والمونتيرة هبة عثمان، والمخرج روش عبدالفتاح، والممثلة مريم الفرجاني، أما لجنة تحكيم أفلام الطلبة فضمت الفنانة إنجي وجدان والفنانة جميلة عوض والمنتج معتز عبدالوهاب.

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