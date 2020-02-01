علي غزلان رفقة منة عرفة ومحمد رمضان ونجله.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

محمد إمام

نشر الفنان محمد إمام صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها داخل "جاكوزي" خلال تواجده في عمان.

محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بصورة تجمعه بنجله علي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "صديقي وابني علي".

هنادي مهنى

نشرت الفنانة هنادي مهنى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية، وعلقت :"جمعة جميلة".

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها ببنطلون أحمر وجاكيت أبيض، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

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إيمان سلامة

نشرت الفنانة إيمان سلامة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جاكيت" قصير من اللون الفوشيا.

روجينا

شاركت الفنانة روجينا جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ، وعلقت: "هذه الدنيا كتاب أنت فيه الفكر، هذه الدنيا ليال أنت فيها العمر، هذه الدنيا عيون أنت فيها البصر، هذه الدنيا سماء أنت فيها القمر، أم كلثوم".

سارة نخلة

نشرت الفنانة سارة نخلة صورة لها من داخل "الجيم"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس الرياضة، وعلقت: "عاش يا وحش".

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية، مرتدية "أيس كاب" وجاكيت من "الفرو".

علي غزلان

نشر اليوتيوبر والطبيب علي غلان صورة تجمعه بالفنانة منة عرفة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرا بجانبهما "كلب" وسيارة، من أحدث جلسة تصوير.

قمر

نشرت المطربة اللبنانية قمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر كيرلي وفراشة على فمها.