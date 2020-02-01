ما هي مفاجئة أحلام للجمهور؟-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ مقطع فيديو لشخص يعزف في الاستديو، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

الا ان أحلام لم تكشف عن تفاصبل العمل الذي يُحضّر، مكتفية بالتعليق على الفيديو بكلمة "قريبا".

ولاقى الفيديو رواجا كبيرا بين المتابعين، معبرين عن حبهم الكبير لها وتشوقهم لأعمالها الفنية.

وكانت لفتت أحلام الأنظار اليها مؤخرا في حفلها الذي أحيته ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية، الذي إنطلق في تشرين الأول/أكتوبر الماضي واستمر حتى كانون الثاني/يناير الجاري.

وشغلت أحلام الرأي العام والجمهور بإطلالتها، ولاسيما المجوهرات التي إرتدتها، فقد إختارت الظهور بفستان أسود اللون أضافت إليه جناحين من الريش، فيما اختارت أن تتزين بمجوهرات قيمتها حوالى 7 ملايين دولار.

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