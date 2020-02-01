كميل متى يفجع بموت خاله

ميرنا وليد - بيروت - توفي فؤاد توفيق متى خال الممثل اللبناني كميل متى اليوم 31 كانون الثاني 2020.

وعبّر ​كميل متى​ عن حزنه الشديد لخسارة خاله ناشرا ورقة النعوة عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلق عليها:" الراحة لنفسك خالي فؤاد متى".

ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه غداً عند الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة السيدة عين الجديدة حيث يوارى الثرى في مدفن العائلة.

وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة السيدة ويومي الاحد والأثنين 2 و3 شباط في صالون كنيسة سيدة البشارة للروم الارثوذكس الأشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.

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