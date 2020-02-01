تراند اليوم : بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية ختام مهرجان الفيلم القصير

إلاسكندرية/ نسرين عبد الرحيم

بحضور وحصدوزيرة الثقافه دكتوره ايناس عبد الدايم ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف اختتم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير دورته

حيث كان من ضمن الحضور الفنانه منى عوض والكاتب والمنتج مدحت العدل وقد تم توزيع الجوائز علي الافلام الفاءزة في مسابقة الأفلام القصيرة

وقد جاءت الجائزة الأولى في مسابقة الطلبة فيلم “غراب البين”، من مصر للمخرج أحمد دحروج، وفاز بالجائزة الثانية فيلم “الرحلة” من مصر للمخرج هشام عبدالله، وتنويه خاص من لجنة التحكيم لمدير تصوير فيلم “غراب البين”، أما مسابقة الفيلم الوثائقي، ففاز بالجائزة الأولي فيلم “جدي الشقي” من مصر للمخرجة منة البزاوي، أما الجائزة الثانية فكانت للفيلم السعودي “بيانست” للمخرج حسن مالدوخ، وفي مسابقة الفيلم الروائي، حصل على الجائزة الأولي فيلم “السجين والسجان” من ليبيا للمخرج مهند الأمين، والجائزة الثانية فيلم “منارة ” من لبنان إخراج زين السكندر.

فيما حصل على الجائزة الكبرى في مسابقة منحة إنتاج الأفلام المقدمة من شركة بركة للإنتاج، والتي تقرر إطلاق اسم الصحفية الراحلة رحاب بدر عليها، لما قدمته من إسهامات لتلك المسابقة، فيلم “حل وسط” للكاتبة سمر طاهر، فيما ذهبت جائزة التطوير لسيناريو فيلم “طيارة ورق” للمخرج والسيناريست أحمد دياب، وفيلم “الحافظة الخضراء” للمخرج والسيناريست أحمد الشمندي.