كتب امير فتحي في السبت 1 فبراير 2020 12:53 صباحاً - شجعت الفنانة بلقيس متابعيها على القراءة لاطفالهم والابتعاد عن الاجهزة التقنية مثل التلفزيون والايباد. ونشرت بلقيس اول صورة واضحة لطفلها تركي بينما كانت تضعه في حضنها وتقرأ له وعلقت كاتبة: “صار لنا اسبوع تقريبا بدون تلفاز أو آيباد نهائيا في البيت لبيبي تركي ❤️ . . فقط نقرأ ونلعب كثيرا ???? ‎”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر بلقيس تنشر صورة لـ طفلها: ” صرلنا اسبوع بدون تلفاز أو آيباد نهائيا”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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