شكرا لقرائتكم خبر عن مارفل تكشف عن أول شخصية متحولة جنسيا ضمن مسلسل Loki والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مارفل عن ظهور أول شخصية متحولة جنسيا، وسيتدعىSera، وذلك من خلال مسلسل الشركة الجديدLoki، لوكى، الذى سيقوم ببطولته الممثل توم هيدلستون، العمل الذى بدأت التدريبات للتصوير خلال شهر يناير الجارى، على أن يصل شاشات العرض في 2021، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "screenrant".

ومن المقرر أن تدور أحداث المسلسل الجديد، في إطار مختلف، وذلك بعد هربLoki، من قبضة "Avengers"، وظهور الشخصية بـ نسخة مختلفة عن التي توفيت في سلسلة الأفلام، بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف في أواخر العام الماضي 2019، عن أن صوفيا دي مارتينو قد انضمت إلى طاقم العرض، ربما باسمVerity Willis.

وبحسب تصريحات نقلتها صحيفة Entertainment، العام الماضى 2019، للممثل توم هيدلستون، الذى جسد الشخصية الشهيرة، أكد على أن بداية التصوير ستكون فى شهر يناير الجارى، على ان يطرح الموسم الاول من المسلسل فى عام 2021.

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"لوكى" هو شخصية من أساطير الأسكندنافية، والتى ظهرت فى الكثير من الأفلام بجوار شخصية "ثور" التى يجسدها كريس هيمسوورث، والتى من المرجح ان يظهر فى المسلسل فى بعض المشاهد البدائية عن سرد احداث بلادهم "ازجارد".

وكانت قد أعلنت شركة Marvel، عن عملها على الجزء الثانى من فيلم الأبطال الخارقين Captain Marvel، ومن المقرر أن تنقل الشركة الأحداث من تسعينات العقد الماضى، إلى وقتنا الحالي، وذلك من خلال كتابة الفيلم بطريقة جديدة، مع إضافة العديد من الأحداث المبتكرة، وستقوم الكاتبة ميجان ماكدونال، بكتابة سيناريو العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشره موقع "hollywoodreporter".

وقد اختارت الشركة الكاتبة الصاعدة ميجان ماكدونال، وهى كاتبة في سلسلة مارفلWandaVision، لوضع نص برمجي جديد لمتابعة الموافقة المسبقة لـ الجزء الثانى من العمل، التي أخذت في عام 2019، لم يتم الكشف عن اى تفاصيل متعلقة بالفيلم الجديد، لكنه من المؤكد أن القصة الجديدة ستنقل المشاهدين من التسعينيات من الفيلم الأصلي إلى يومنا هذا.