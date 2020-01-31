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كتب امير فتحي في الجمعة 31 يناير 2020 11:55 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل، اليوم الخميس، صورة لابنة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات “زهوة”، وهي تحتفل مع أمها “سهى عرفات” بتخرجها.
وعلق بعض رواد مواقع التواصل على الصورة بأنها لـ”زهوة ياسر عرفات” مع أمها أثناء الاحتفال بتخرجها من أحد الجامعات الفرنسية؛ والتي تعيش فيها حاليًا بأحد أفخم أحياء باريس.
وأشار بعض المعلقين إلى أن ثروة “زهوة” والتي تعتبر الوريثة الوحيدة لأبيها، تقدر بحوالي 8 مليار دولار، خاتمًا تعليقه بقوله: “هذا هو النضال الفلسطيني المثمر”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا صور لابنة “ياسر عرفات” ووالدتها.. وحجم ثروتهما تشعل مواقع التواصل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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