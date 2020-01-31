شاهدوا إلقاء القبض على مريم حسين.. وصالح الجسمي يعلّق

كتب امير فتحي في الجمعة 31 يناير 2020 11:55 مساءً - ألقي القبض على الممثلة المغربية ​مريم حسين​، على خلفية إصدار محكمة جنح دبي حكماً نهائياً غير قابل للاستئناف، بإبعادها عن الإمارات، وتخفيف عقوبة سجنها من 3 أشهر إلى شهر واحد، وذلك في القضية التي أقامها ضدها الإعلامي ​صالح الجسمي​ بتهمة “هتك العرض بالرضا”، مع المغني الأميركي تايغ.

وهذا ما كشف عنه الجسمي، من خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلاً ان حسين أصبحت الآن في عهدة المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي، استعداداً لتنفيذ الحكم الصادر في حقها بالحبس لمدة شهر، قائلاً: “قضي الأمر”.

وأكد على أنه لم يكن يرغب في أن تذهب الأمور إلى هذا الحد، ولكنه كان مضطراً هذا من أجل أخذ حقه بعد الإساءة إليه.