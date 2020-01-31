شاهدوا والدة حلا الترك تهدد شقيقة دنيا بطمة.. والأخيرة ترد

كتب امير فتحي في الجمعة 31 يناير 2020 11:55 مساءً - ردت سارة شقيقة الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ على التهديدات التي تلقتها من ​منى السابر​ والدة الفنانة البحرينية ​حلا الترك​ وذلك على حدّ زعمها، مشيرةً إلى أن السابر طلبت منها الإعتذار عن تصريحاتها التي اتهمتها فيها بدفع بعض الأشخاص لمهاجمة دنيا من أجل الحصول على مقابل مادي والترويج لتورطهما بقضية “حمزة مون بيبي”.

وظهرت سارة في مقطع فيديو إلى جانب ناشط مواقع التواصل الاجتماعي السعودي ريان جيلر، عبر حسابه الخاص وقالت: “جانا تهديد إني أعتذر من منى السابر وتوزيلي ناس وترسلي لي أحد يهددني مو أنا اللي أتهدد مو سارة اللي تتهدد بخط عريض، وثاني شيء لما أدافع عن دنيا فإن دنيا بطمة تاج راسكم”.

وأضافت: “قبل ما أركب فوق راسكم وادوسه كل واحد يحترم نفسه ولا يغلط على دنيا بطمة أقصرك أحسشها بالخليج أحشها”.

وأكملت:”ما باقت بحق رجل أحد وإن باقت حلال عليها بالحلال غير اللي يسووا بالحرام ودنيا بطمة ما كانت محجبة وانسخط حجاب وما كانت تسوي روحها شريفة خلي الطابق مستور حق السحور اللي قاعدة تدور السحر وترد راجلها”.

وختمت بالقول: “عشان دنيا بطمة أحلى منكم، وعائلة بطمة بتكيد وتولع وتحرق العالم”.