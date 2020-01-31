خاص- هذا رأي مروان حداد في اختيار ملكة جمال للتمثيل

Jan 31, 2020
يقتنص المنتج مروان حداد، صاحب شركة مروى غروبب، اللحظة المناسبة ليتعاقد مع وجوه تمثيلية جديدة، يرى فيها “مشروع نجم/ة” في المستقبل خاصة أنه معروف بمكتشف الوجوه الجديدة.
تعامل مروان حداد طوال مسيرته الإنتاجية، مع عشرات الوجوه الجميلة معظهن أصبحن من أهم النجمات اليوم ويتعاقدن على ابرز الأعمال الدرامية في العالم العربي.
قدّم عراب الدراما – كما يُلقب – على مدار أكثر من 15 عاماً عشرات الأعمال من بطولة ممثلات جميلات استطعن أن يثبتن أنفسهن على الساحة الدرامية. وعلى عكس ما يشاع أن الفتاة الجميلة لا تستطيع أن تكون ممثلة، غرّد “حداد” مبدياً رأيه في هذا الموضوع بعد خبرته الطويلة في هذا المجال وقال: “لا شيء يمنع أن تصبح ملكة جمال ممثلة وفي الوقت نفسه هذا لا يعني أن كل ملكة جمال تستطيع أن تكون ممثلة“.
موقع “الخليج 365” اتصل بصاحب شركة مروى غروب للوقوف عند رأيه حول تغريدته فقال لنا “عندما ننتقد يجب أن لا نعمم ويجب أن يكون رأينا دائماً علمي وتخصصي، هناك ملكات نجحن وملكات فشلن ولكن التي تنجح تكمل المشوار وتصبح مطلوبة والتي تفشل تذهب الى منزلها أو تغير مهنتها“.
من جهة أخرى، لفت “حداد” لموقعنا الى أنه سينتهي من تصوير مسلسل “لا قبلك ولا بعدك”، ثم يستكمل تصوير مسلسل “عشيق امي” ليعود ويباشر تصوير “الباشا” بجزئه الثالث وذلك لأجل أن يكون حاضراً في المنافسة الرمضانية لعام 2020.
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