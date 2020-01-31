شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى VS ناهد السباعى فى ممارسة اليوجا × 12 صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد ياسمين صبرى وناهد السباعى الفنانتين الأبرز فى الوسط اللاتى يمارسن رياضة اليوجا، المعروفة بصعوبتها وحاجتها الى رشاقة ولياقة كبيرة، وتحرص ياسمين وناهد على نشر صورهما أثناء ممارستهما "اليوجا" وسط إعجاب كبير من الجمهور برشاقة الثنائى، لتتقل المنافسة بينهما من التمثيل إلى التمارين وأيهما أكثر رشاقة وقدرة على عمل التمارين الصعبة.



ياسمين صبرى وناهد السباعى

وتصور ياسمين صبرى حالياً مسلسلها الجديد "فرصة تانية" فكرة ومعالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل ويشارك فى بطولته دياب، ايتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، هبة عبد الغنى، سارة الشامى عمر الشناوى وعدد آخر من الفنانين ويسجل البطولة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما بعد تقديمها "حكايتى" العام الماضى.



ياسمين صبرى وناهد السباعى (2)

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أما ناهد السباعى فتصور دورها فى مسلسل "النهاية - the end" مع يوسف الشريف مع يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وأحمد وفيق ومحمد لطفى ومحمود الليثى، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

وكان آخر أعمال ياسمين صبرى "حكايتى" فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وضيفة شرف وفاء عامر وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.