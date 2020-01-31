شكرا لقرائتكم خبر عن "مش أنا" لـ تامر حسنى أول فيلم مصرى تصور أحداثه بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم تامر حسنى تصوير أحداث فيلمه السينمائى الجديد "مش أنا"، فى الأراضى السعودية، ويستمر التصوير لمدة 6 أيام، حيث سافر إلى هناك بصبحة فريق عمل الفيلم أمس الأول، ومن المقرر عودتهم نهاية الأسبوع المقبل.



النجم تامر حسنى والفنان السعودى فايز المالكى

وبذلك يُعد فيلم "مش أنا" أول فيلم سينمائى مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، ويبدو أن العمل تحتوى بعض خطوطه السينمائية على أحداث بالسعودية، خاصة وأن النجم السعودى فايز المالكى يشارك فى أحداثه بظهور خاص مع النجم تامر حسنى.

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ويُعرض للنجم تامر حسنى حاليا فيلم "الفلوس"، والذى حقق إيرادات مرتفعة للغاية بمصر ودول الخليج فى ظل موسم سينمائى ضعيف وهو الكريسماس، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى، وهو قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسنى كل من زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.

تدور أحداث فيلم "الفلوس" حول سيف، وهو نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.