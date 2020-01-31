شرين رضا تنعى خالد بشارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نعت الفنانة شرين رضا، المهندس خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة "أوراسكوم" للتنمية القابضة، ورئيس نادي "الجونة"، الذي توفي صباح اليوم الجمعة، إثر حادث سير أعلى الطريق الدائري.
وكتبت شرين عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "ربنا يرحمك يا خالد ويصبر أهلك وأصحابك، خالد بشارة".
وتولى خالد بشارة منصب الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية مصر في 2016، ثم رئيسا لمجلس إدارة نادي الجونة في 2017.
وشركة أوراسكوم للتنمية، هي الشركة الراعية لمهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلق قبل 3 أعوام.
وفي ديسمبر 2003، اختارت مجلة Egypt Business Today خالد بشارة؛ ليكون "أفضل رئيس تنفيذي للعام" تحت سن 40 عاماً
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