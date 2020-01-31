فيديو| غادة عبدالرازق "بائعة كبدة" في مسلسل سلطانة المعز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة غادة عبدالرازق عن طبيعة دورها في مسلسل "سلطانة المعز"، الذي لم يتأكد بعد موعد عرضه.

وقالت غادة، في أثناء لقائها في برنامج "The insider"، المعروض على شاشة دبي: "المسلسل درامي شعبي، والشخصية جديدة لم أجسدها من قبل، وطبيعة دوري إني أرث من والدي عربية كبدة".

وتابعت غادة: "شخصيتي تتغير ضمن الأحداث، لأني في الأول اهتم بشغلي فقط، وأسرتي وابنتي والجيران، وعلى مدار الأحداث سأرتبط بشخص ووقتها يحدث التغير من حيث الشكل والطريقة، وليس في المستوى".

ويشارك في بطولة مسلسل "سلطانة المعز"، شريف منير، ونسرين إمام، ومحمود البزاوي، وهو من إخراج محمد بكير، وتأليف إياد إبراهيم.