زوجة رامي جمال توجه له رسالة رومانسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجهت ناريمان زوجة المطرب رامي جمال رسالة رومانسية له، ونشرت صورة تجمعهما، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
وعلقت ناريمان: "حبيبى اللي أنا وهو زي أي زوجين بنتخانق ونزعل، بس دايما فى ضهر بعض وساندين بعض، ربنا يكتبلك الخير ويوفقك ويكتبلك كل حاجة حلوة، على قد صبرك وتعبك، ويرزقني منك فى يوم من الأيام بنونو حلو زيك، وأشوفك أحلى أب في الدنيا، وعلى قد ما بعتبرك إنت ابني، بس ميمنعش يبقى عندى اتنين رامي، وربنا معايا".
تزوج الفنان رامي جمال من زوجته ناريمان في 2014.
وقدم رامي جمال آخر ألبوماته في صيف 2018 ألبوم "ليالينا" وضم 17 أغنية وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدي، وتميم
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