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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
دخل الفنان حمادة هلال قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر، مساء اليوم.
وجاء ذلك بعدما نشر حمادة هلال صورة له عبر حسابه على موقع تويتر، وعلق عليها: "أحسن وقت تقعد فيه في الشمس بالنهار".
واعتاد متابعو ومحبو حمادة هلال مؤخرا على كتابنه لأشياء بديهية، وهو الأمر الذي حدث بعد أغنيته الشهيرة عن 25 يناير، التي قال فيها: "شهداء 25 يناير ماتوا في أحداث يناير".
ويضع حمادة هلال في تعريف شخصيته على موقع تويتر: "مغني ومطرب"، وكتب قبل ذلك: "أحسن مكان تلعب فيه رياضية هو الجيم"، وغيرها.
وكتب ابن صلاح مرعي: "حمادة هلال قرر باكل نفسه ويستخدم هو الايفيه لحد م يمسخ ويموت".
بينما علق أحمد سعد: "أنت حمادة هلال فعلا"، وقالت نادين: "أحسن وقت نصحى فيه الصبح".
وكتبت علا: "حمادة هلال ده دماغه غير الكل"، بينما قالت فاطمة: "حمادة هلال فكرة والفكرة لا تموت".
كانت هذه تفاصيل خبر "أحسن وقت تقعد فيه في الشمس بالنهار".. بديهيات حمادة هلال تصدره "التريند" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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