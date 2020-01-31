"أحسن وقت تقعد فيه في الشمس بالنهار".. بديهيات حمادة هلال تصدره "التريند"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

دخل الفنان حمادة هلال قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر، مساء اليوم.

وجاء ذلك بعدما نشر حمادة هلال صورة له عبر حسابه على موقع تويتر، وعلق عليها: "أحسن وقت تقعد فيه في الشمس بالنهار".

واعتاد متابعو ومحبو حمادة هلال مؤخرا على كتابنه لأشياء بديهية، وهو الأمر الذي حدث بعد أغنيته الشهيرة عن 25 يناير، التي قال فيها: "شهداء 25 يناير ماتوا في أحداث يناير".

ويضع حمادة هلال في تعريف شخصيته على موقع تويتر: "مغني ومطرب"، وكتب قبل ذلك: "أحسن مكان تلعب فيه رياضية هو الجيم"، وغيرها.

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وكتب ابن صلاح مرعي: "حمادة هلال قرر باكل نفسه ويستخدم هو الايفيه لحد م يمسخ ويموت".

بينما علق أحمد سعد: "أنت حمادة هلال فعلا"، وقالت نادين: "أحسن وقت نصحى فيه الصبح".

وكتبت علا: "حمادة هلال ده دماغه غير الكل"، بينما قالت فاطمة: "حمادة هلال فكرة والفكرة لا تموت".