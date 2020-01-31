محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها بمجموعة من الصور، من كواليس فيلمها الجديد "مش أنا"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلقت حلا على الصور التي نشرتها: "حبيت تشاركوا معايا لحظات من كواليس فيلمنا مش أنا قبل التصوير ووقت التحضير للمكياج واللبس، سعيدة بدور جميلة في الفيلم، وأتمنى يوصلكم زي ما وصلي، وجميل إن الفنان يحس بحب اللي حواليه، وده اللي بيديني طاقة إني ابقى أحسن دايما".
فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، والممثل السعودي فايز المالكي، ومن تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.
كانت هذه تفاصيل خبر بطولة تامر حسني.. حلا شيحة تنشر صورا من كواليس "مش أنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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