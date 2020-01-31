فيديو| فيفي عبده تبخر نفسها: "دايما محسودة ومأرور عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو للفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت فيفي في الفيديو وهي تخطي على "بخور" في الأرض 7 مرات، وقالت: "محسود ومأرور عليا، الأولة بسم الله، والسابعة محمد بن عبد الله، كل اللى شافني ولا صلاش على حضرة النبي".
يذكر أن، فيفي عبده، شاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مملكة الغجر" وهو من تأليف محمد الغيطى وإخراج عبدالعزيز حشاد، ومن إنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية.
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