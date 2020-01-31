بهذه الكلمات.. محمد رمضان ينعى خالد بشارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان محمد رمضان، المهندس خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة "أوراسكوم" للتنمية القابضة، ورئيس نادي "الجونة"، الذي توفي صباح اليوم الجمعة، إثر حادث سير أعلى الطريق الدائري.

ونشر رمضان صورة للراحل خالد بشارة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "بمزيد من الحزن والأسى أنعى أسرة وأحباب رجل الأعمال خالد بشارة، ربنا يرحمه".

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وتولى خالد بشارة منصب الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية مصر في 2016، ثم رئيسا لمجلس إدارة نادي الجونة في 2017.

وشركة أوراسكوم للتنمية، هي الشركة الراعية لمهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلق قبل 3 أعوام.

وفي ديسمبر 2003، اختارت مجلة Egypt Business Today خالد بشارة؛ ليكون "أفضل رئيس تنفيذي للعام" تحت سن 40 عاماً.