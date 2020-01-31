"غراب البين" و"الرحلة" يحصدان جوائز الطلبة بمهرجان الإسكندرية

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة ضمن حفل ختام الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن جوائزها.
و جاءت الجوائز كالتالي: الجائزة الأولى لفيلم "غراب البين" للمخرج أحمد دحروج ومدته 10دقائق. أما الجائزة الثانية فكانت من نصيب فيلم "الرحلة" للمخرج هشام عبد الله ومدته 18 دقيقة، بالإضافة إلى حصول مدير تصوير فيلم "غراب البين" على تنويه خاص.
وذهبت منحة الأفلام من شركة بركةوان إلي فيلم (حل وسط) إخراج تامر سامي، وقيمتها 50 ألف جنيه. وقررت لجنة التحكيم منح شهادتي تقدير لفيلمي "الحافظة الخضراء" "طيارة ورق". وتكونت اللجنة من نيفين شلبي، محمد مبروك، أيمن عبدالمنعم.
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