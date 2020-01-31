ليبيا ولبنان يحصدان جوائز المسابقة الروائية لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أعلنت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية ضمن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن نتائج الأفلام الروائية، حيث حصد الفيلم الليبى "السجين والسجان" على جائزة "هيباتيا الذهبية"، وهو من إخراج مهند الأمين، وذهبت الجائزة الفضية لفيلم "منارة" من لبنان، وهو من إخراج زين الكسندر، وتنويهخاص لفيلم "خام" للمخرج سيف الجابرى.
لجنة التحكيم تتكون من المونتيرة هبة عثمان، المخرج روش عبد الفتاح، الممثل عمرو عابد، الناقد احمد شوقى، والممثلة مريم الفرجانى. مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يترأسه المخرج محمد محمود،ويديره المخرج محمد سعدون، ويتولى المخرج مونى محمود منصب المدير الفنى، وهو إحتفالية سينمائية تقام كل عام تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية. كما يتيح المهرجان الفرصة لصناع الأفلام الشباب من مختلف الدول ويقدم لهم ورش عمل وندوات لإتاحة الفرصة لتطوير مهارتهم.
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