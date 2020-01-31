"جدي الشقي" يحصد الجائزة الذهبية في مسابقة الفيلم الوثائقي

أعلنت لجنة التحكيم الرسمية لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن جوائز المسابقة الوثائقية، حيث حصدت المخرجة منة البزاوى جائزة "هيباتيا الذهبية" عن أول أفلامها "جدى الشقى" والذى يتناول لمحات من حياة الكاتب الراحل محمود السعدنى. المخرجة منة البزاوى جائزة "هيباتيا الذهبية" عن أول أفلامها "جدى الشقى" والذى يتناول لمحات من حياة الكاتب الراحل محمود السعدنى. فيما اقتنص الفيلم السعودى "بيانيست" للمخرج حسن مالدو الجائزة الفضية.



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