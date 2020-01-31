محمد عبدالعزيز.. مذيع بدرجة قنصل

رحل عنا الأسبوع الماضى أحد رواد البرامج الدينية بالإذاعة والتليفزيون، المذيع الكبير محمد عبدالعزيز، عن عمر ناهز 80 عاماً، مدير عام البرامج الدينية بالتليفزيون المصرى الأسبق، وهو أحد مؤسسى إذاعة القرآن الكريم، وتميز المذيع الراحل بصوته الرخيم، وتتر إذاعة القرآن الكريم الشهير كان بصوته.

«إذاعة القرآن الكريم من القاهرة»، صوته كان بحق جاذباً للقلوب، فضلاً عن قوة تعبيراته

فى كافة برامجه.

قدم المذيع الراحل عددا كبيرا من البرامج الدينية على شاشة التليفزيون لعل من أشهرها «أنوار الإيمان» و«قضايا معاصرة» و«فى بيوت الله»، فضلاً عن إدارته للعديد من الندوات الدينية، وشعائر صلاة الجمعة وشعائر صلاة الفجر، ربما لا يعلم الكثيرون أن المذيع الراحل تم تعيينه فى

منصب قنصل مصر الفخرى بجمهورية المالديف عام 2003 بسبب صداقته القوية برئيس جمهورية المالديف مأمون عبدالقيوم، حيث زامله لعدة سنوات أثناء دراستهما بالأزهر الشريف، وامتدت الصداقة لعشرات السنين.

يبقى المذيع الراحل محمد عبدالعزيز أحد رموز الزمن الجميل بالإذاعة والتليفزيون وارتبط به ملايين المستمعين والمشاهدين لعدة سنوات، ومنذ إحالته للمعاش منذ 15 عاماً ترك فراغاً هائلاً فى منظومة البرامج الدينية بالتليفزيون، وينتمى المذيع الراحل لجيل الرواد فى مجال البرامج الدينية رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته.