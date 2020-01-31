باسم سمرة: «دماغ شيطان» ينتصر للحارة الشعبية.. و«أشباح أوروبا» أكشن مختلف

لم يمتلك مواصفات تؤهله أن يكون بطلاً سينمائياً، التى تشترط الوسامة، فكان سلاحه موهبته أهلته إلى أن يصل بعد 21 عاماً من أدوار ثانوية إلى الوقوف على السجادة الحمراء فى مهرجان «كان السينمائى»، الذى يعتبر أحد أهم المهرجانات السينمائية التى يحرص على المشاركة فيه كبار السينمائيين والمخرجين العالميين.

يعتبر سمرة من الممثلين الأوفر حظاً، للعمل مع كبار المخرجين، فقد آمن بموهبته المخرج العالمى يوسف شاهين، وقدمه لأول مرة فى الفيلم القصير «القاهرة منورة بأهلها»، توالت بعدها نجاحاته، ليقدم عددًا من الادوار الهامة مع المخرج يسرى نصر الله، وشريف عرفة، وخالد الحجر، وطارق العريان وغيرهم من المخرجين الكبار. لا يعير «سمرة» اهتماماً بحجم ومساحة الدور بقدر ما يشغله قيمته ورسالته، ففى كل مرة يترك بصمة واضحة فى كل شخصية يلعبها ليس شرطاً أن تكون الشخصية الرئيسية. يعيش سمرة حالة من الانتعاشة الفنية حالياً، إذ يشارك فى 3 أفلام وهم: «راس شيطان»، الذى يعرض حالياً بدور العرض السينمائية، و«صندوق الدنيا» مع رانيا يوسف، و«أشباح أوروبا» مع ه يفاء وهبى، المقرر عرضهما قريبا.

● اعتدنا منك على تقديم الشخصيات المركبة.. هل تبحث عن ذاتك فى هذه النوعية من الأدوار؟

- أجد نفسى فى الأدوار المركبة أكثر، لأننى فنان أحب التحدى فى كل شىء فى حياتى، والأدوار المركبة يصعب على أى فنان تجسيدها، لأنها تحتاج من الممثل أن يدرك بواطن الشخصية، وبذل المجهود الكافى لإتقان الشخصية والتمكن من أدائها.

● يمكن القول إن شغفك بالأدوار المركبة سر مشاركتك فى فيلم «دماغ شيطان»؟

- ليس هناك غرض معين من التركيز على نوع درامى معين فى أعمالي،

فالنص الجيد هو ما يجذبنى، وأحداث الفيلم تدور فى إطار من التشويق والإثارة، وشخصيتى فى الفيلم مركبة ومليئة بالتفاصيل.

● «دماغ شيطان» جاء ضد التيار الذى يشوه دائماً صورة «المناطق الشعبية».. هل تعتبر الفيلم انتصاراً لها بعد سنوات عجاف عانت فيه من ظلم المخرجين والمؤلفين لها؟

- أكثر ما جذبنى فى الفيلم، أنه يناقش قصة هادفة دون اللجوء لمشاهد البلطجة التى تشوه المناطق الشعبية، لأن من الخطأ حصرها فى البلطجة، فهذه المناطق قديمًا كانت تشتهر بـ«أولاد البلد» وجدعنة ناسها وأهلها، والبلطجة لا ترتبط بمكان، فهى نتاج مجتمعى وانعكاس واقع نعيشه الآن.

● بعيداً عن «دماغ شيطان» تنتظر حالياً عرض فيلم «أشباح أوروبا» مع الفنانة هيفاء وهبى.. حدثنا عن دورك بالفيلم؟

- عادة لا أحب الحديث عن أى فيلم لم يعرض، حتى لا أحرق الأحداث، ولكن الفيلم بالفعل تجربة جديدة ومختلفة تدور فى إطار من الأكشن والإثارة، أجسد فيه دور الذراع اليمنى لرئيس العصابة خلال الأحداث ويدعى «حكيم»، فهو المخطط والمدبر لكل ما يحدث من سرقة ونصب وقتل.

● تعاونت مع كل من رانيا يوسف وهيفاء وهبى فى العديد من الأعمال.. هل أنت من الفنانين الذين يحبون تغيير طاقم العمل كثيراً؟

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- هيفاء تعتبر تميمة حظي، فقد قدمت معها الأعمال السينمائية المحببة لدى «مولد وصاحبه غايب»، و«حلاوة روح»، وكذلك الفنانة رانيا يوسف، فهى مجتهدة وأعمالها تثبت أنها فنانة من العيار

الثقيل، لاشك أننى سعيد بالتعاون معهما، لأن كل واحدة منهما تحترم شغلها وتبذل مجهودا كبيرا للعب على الشخصية، ولكن فى الآخر النص هو الذى يحكمني، فأنا لا اشارك فى أى عمل إلا إذا شعرت أنه سيضيف لى ولتاريخي، وليس من باب التواجد والظهور. فهناك فيلم أخر يجمعنى بالفنانة رانيا يوسف «صندوق الدنيا» أنتظر عرضه قريباً فى دور العرض.

● على ذكر «صندوق الدنيا» ألم تخش من مشاركتك فى الفيلم خاصة أنه يعتبر تجربة الإنتاج الأولى لعمرو القاضى؟

- لاشك أن نجاح أى فيلم يشترط وجود منظومة إنتاجية جادة، تدرك ماهية السينما، وعمرو القاضى ليس بعيداً عن أهل الفن، ولديه طموح، فى تقديم أفلام سينمائية تحترم عقول المشاهدين، فهو لا ينجرف وراء الربح المالى بقدر ما يشغله الهدف والمضمون.

● يعتبر 2020 هو عام الحظ لـ«باسم سمرة» هل تنافس نفسك هذا العام؟

- أنا لا أقوم بتصوير الأفلام الثلاثة فى وقت واحد، ولكن القدر شاء أن يتم عرضها فى وقت وعام واحد، فكان هناك أسباب خارجة عن إرادتنا أوقفت تصوير «دماغ شيطان» أكثر من مرة، فهو عام الحظ والتحدى أيضاً، لا اعتبرها منافسة بقدر ما هى تحد للفنان بداخلي، خاصة أن الادوار التى ألعبها فى الأفلام الثلاثة مختلفة عن الآخر بشكل كبير.

● باسم سمرة هل تشغله مساحة الدور؟

- لا اعترف أن هناك شخصية رئيسية واخرى ثانوية، دور كبير وآخر صغير، أى عمل فنى عبارة عن أحداث يعبر عنها مجموعة من الأشخاص، من الممكن أن أظهر فى مشهد واحد لكنه مؤثر ويضيف للعمل وللمتلقى أيضاً، فأنا دائماً أبحث فى الأعمال التى تعرض عليّ على الهدف والرسالة والمغزى من وراء الدورو أرفض التعامل مع أعمالى بمبدأ الكيلو.

● ما المعايير التى تختار على ضوئها أعمالك الفنية؟

- أن يكون الدور جديدا ومختلفا، فأنا لا أحب أن أكرر نفسى، والفنان الحقيقى يفترض أن يقدم مختلف الشخصيات والأدوار.

● هل حسمت موقفك من الماراثون الرمضانى 2020؟

- عرض عليّ الكثير من الأعمال لكنى لم أحسم رأيى فى أي منها بعد.