راشد الماجد والمهندس يشعلان تريندات السعودية بحفلة دبي

تصدر الفنان راشد الماجد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية بالحفل الذي اقامه في دبي برفقة ماجد المهندس.

وأحيا النجمان راشد والمهندس حفلاً غنائيا ضخماً، مساء الخميس، في دبي، ضمن الاحتفالات الختامية لمهرجان دبي للتسوق.

وبحسب ما أعلنته الإعلامية لچين

عمران، كسر الحفل الرقم القياسي لحضور الحفلات في دبي، حيث تجاوز عدد الحضور، وبحسب القائمين على الحفل، 14 ألف متفرج، امتلأت بهم جنبات مسرح "كوكا كولا أرينا" في دبي.

وافتتح الحفل ماجد المهندس بأغنيته الشهيرة "عاشق دبي"،

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مرحباً بها بجمهور دبي ومعبراً عن سعادته بالغناء فيها.

واطرب النجم جمهوره بباقة من أغنياته المميزة ومنها: "عطشان، أنا بالقوة نسيتك، تناديك، أنا بلياك، يهزك الشوق، تحبك روحي".

و بعد ساعة ونصف من الطرب، اعتلى راشد الماجد المسرح بأغنية "يا ناسينا".

وقدم الماجد على مدار مايقرب من الساعتين باقة من أغانيه الشهيرة ومنها: "دبي كوكب آخر، سلامات، لربما، تأخرتي، تحدوه البشر، بترجعين".