صور .. هدي المفتي تروج لفيلم رأس السنة

روجت الفنانة الشابة هدي المفتي فيلمها الجديد "رأس السنة"، وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلقت "المفتي" علي الصورة افيش الفيلم Advertisements قائلة:"فيلم راس السنة يوم ٤ فبراير في جميع دور العرض". قائلة:"فيلم راس السنة يوم ٤ فبراير في جميع دور العرض". ويشار ان فيلم "رأس السنة" بطولة كلا من: شيرين رضا، إياد نصار، إنجي المقدم، بسمة، أحمد مالك، هدى المفتي، أشرف معهدي، شريف منير، ماجد الكدواني، هاجر الشرنوبي، والفيلم تأليف محمد حفظي، ومن إخراج محمد صقر. كلا من: شيرين رضا، إياد نصار، إنجي المقدم، بسمة، أحمد مالك، هدى المفتي، أشرف معهدي، شريف منير، ماجد الكدواني، هاجر الشرنوبي، والفيلم تأليف محمد حفظي، ومن إخراج محمد صقر.



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