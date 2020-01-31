"مش أنا" .. صورة جديدة لـ حلا شيحة في الكواليس

نشرت النجمة حلا شيحة صور لها من فيلمها الجديد "مش أنا"، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع التبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت "شيحة" علي الصور قائلة:"حبيت تشاركوا معايا لحظات من

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كواليس فيلمنا مش انا قبل التصوير و وقت التحضير للماكياج واللبس سعيدة بدور جميلة في الفيلم و اتمني يوصلكم زي ما وصلي و جميل ان الفنان يحس بحب اللي حواليه و ده اللي بيديني طاقة اني ابقي احسن دايماً".

فيلم "مش أنا" بطولة كلا من: تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، والممثل السعودي فايز المالكي، ومن تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.