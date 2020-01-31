ديانا حداد تُحدث بلبلة بسبب هذا الشخص-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​ديانا حداد​ صورة لها برفقة شقيقها فادي في ظهور نادر لهما سويا، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت ديانا على الصورة: "القلب الحنون"، ولاقت اعجاب عدد كبير من المتابعين اللذين تسائلوا عن هويته، اذ انها لم تكشف عن اسمه ولا صلة قرابتها به.

الجدير ذكره ان ديانا كشفت مؤخرا انها ستقوم بوضع صوتها على أغنية جديدة من اللون البدوي اللبناني، بعد الإنتهاء من عملية تنفيذها وتسجيلها وتوزيعها موسيقياً ما بين ستوديوهات بيروت ودبي، حيث تحمل الأغنية كلمة مؤثرة ولحناً مميزاً سيرى النور قريباً.

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