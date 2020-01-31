الأمير هاري يثير الجدل بصورة الفيل.. ويخسر شكواه!

ميرنا وليد - بيروت - خسر ​الأمير هاري​ الشكوى التي رفعها ضد صحيفة "ميل أون صنداي" التي قالت إنه تلاعب بصور حيوانات برية أثناء جولته في أفريقيا لتسليط الضوء على يوم الأرض. ورفع الشكوى أمام منظمة المعايير الصحفية المستقلة، التي تتولى النظر في الشكاوى التي يقدمها الجمهور ضد وسائل الإعلام.

وأشار هاري في شكواه الى إن الصحيفة اخترقت البند الأول في مدونة سلوك المحررين التي تتعلق بالدقة، لكن المنظمة رأت أن هذا الأمر غير صحيح.

وكان الأمير بريطاني خلال زيارته إلى أفريقيا نشر صورا عدة على حسابه الخاص عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي لحيوانات منها الفيل والأسد ووحيد القرن.

واعتبرت الصحيفة أن هذه الصور لا تروي كل القصة، مشيرة إلى أن الأمير تجاهل توضيح الظروف التي تم فيها التقاط الصور.

وكشفت أن الحيوانات كانت حينها مربوطة ومخدرة، ونشرت الصورة التي التقطها هاري للفيل وقارنتها بصورة أكبر للفيل تظهره مربوطا، في محاولة منها لإثبات ما تقوله.