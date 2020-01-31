حجز تامر حسني في السعودية 6 أيام.. ماذا حصل؟

ميرنا وليد - بيروت - يتواجد الفنان المصري ​تامر حسني​ في السعودية وسيجبر على البقاء لمدة 6 أيام متتالية للإنتهاء من تصوير فيلمه السينمائي الجديد الى جانب الممثل السعودي فايز المالكي. ويواصل حسني تصوير أحداث فيلمه "​مش أنا​"، إذ سافر إلى هناك مع فريق عمله يوم الأربعاء، ومن المقرر عودتهم الى مصر في نهاية الأسبوع المقبل.

وبذلك يُعد فيلم "مش أنا" أول فيلم سينمائي مصري يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، ويبدو أن العمل يتضمن امتداد الأحداث الى السعودية، خاصة وأن الممثل السعودي فايز المالكي يشارك في أحداثه بظهور خاص.

وتجدر الإشارة الى أنه يُعرض فيلم "الفلوس" للفنان تاملر حسني، والذي حقق إيرادات ضخمة فور طرحه في صالات السينما. قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار ​محمد عبد​ المعطي، إخراج ​سعيد الماروق​.

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