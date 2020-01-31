فوز العتيبي تثير الجدل بفستان جريء وقبلة حميمة مع زوجها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - اثارت الناشطة السعودية ​فوز العتيبي​ غضب السعوديين بعد نشرها مقطع فيديو لها بفستان جريء على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت العتيبي بالفيديو في أحضان زوجها وهي تقبله، وعلقت قائلة: "انقطعت فتره بسبب هجومكم علي والحين راجعه بهالصورة حتى تبطلون الهجوم على كل سعودية تشوفونها عايشة حياتها وتقتنعون ان أسلوب الإقصاء غير مجدي دمتم بخير".

وتلقت فوز انتقادات كثيرة من المتابعين السعوديين اللذين اعتبروا ان اطلالتها هي خدش للحياء العام ومُخالف لعاداتهم.

وكانت اشتهرت فوز العتيبي على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فرضها شروطاً غريبة على زوجها كي تقبل الزواج منه وأيضاً لمشاركتها مقاطع فيديو للدلع والغنج بينها وبين زوجها.

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