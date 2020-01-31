بالفيديو- محسودة ومأرور عليا.. فيفي عبده تؤمن بالحسد

ميرنا وليد - بيروت - تعتقد وتؤمن الراقصة المصرية ​فيفي عبده​ بموضوع الحسد، وهو ما يدفعها إلى نشر فيديوهات وصور تتحدث فيها عن خشيتها من الحسد، وتقوم ببعض الأمور الموروثة المعروفة بمحاربة الحسد والعين. ونشرت الإعلامية بوسي شلبي فيديو لفيفي عبده وهي تقوم فيه برقية مع البخور.

ووضعت فيفي عبده بخور على الأرض، وقامت بالمرور فوقه 7 مرات متتالية، وقالت في الفيديو "محسود ومأرور عليا"، ثم بدأت في المرور قائلة "الأولة بسم الله"، حتى وصلت لرقم 7 قائلة "والسابعة محمد بن عبد الله.. كل اللي شافني ولا صلاش على حضرة النبي".

الجدير ذكره أن الظهور الأخير لفيفي عبده كان لقاء مع سمية الخشاب وأصالة ورجاء الجداوي.

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