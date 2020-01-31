أمينة خليل في "حلم حياتي": ضحك ما بيخلصش

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية ​أمينة خليل​ عن أنها تصوّر حالياً فيلماً سينمائياً جديداً بعنوان "حلم حياتي"، الى جانب مجموعة من الممثلين بينهم الفنان حسن الرداد.

وعن كواليس العمل، قالت خليل في حديث لصحيفة "الراي": "الضحك هنا ما بيخلصش، وحسن من الشخصيات المرحة والفكاهية التي تعشق الضحك، والعمل معه ممتع، والكواليس مليئة بمواقف مضحكة طول الوقت".

وأضافت أمينة أن أحداث الفيلم تدور في إطار كوميدي رومانسي، لافتة الإنتباه إلى أن شخصيتها في العمل جديدة ومختلفة، خصوصاً أنها تلعب دوراً كوميدياً للمرة الأولى.

وأشارت إلى أنها أنهت نحو 70 في المئة من مشاهدها، ولم يتبق لها سوى أسبوع واحد فقط من التصوير.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانبها الممثل المصري حسن الرداد، الممثلة التونسية عائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

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