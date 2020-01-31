تراند اليوم : شايف يا عز .. الجمهور بيعاكس زينة علي انستجرام

نشرت زينة صورة جديدة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت زينة في الصورة بــ لوك بسيط وماكياج ناعم وعلقت على الصورة قائلة :”صباح الخير”.

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيها، بوصلة غزل، وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالي:

“صباح العسل”_”ایه القمر دا بجد”_،”صباح الفل والجمال على احلي فنانة في الدنيا”

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يذكر أن زينة قالت إن الفنان أحمد عز أكد لها إنه وثق زواجهم المدني في القنصلية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت «زينة» خلال لقائها ببرنامج الحكاية لعمرو أديب، أنها ليست حزينة في من أي شئ حدث خلال الفترة الماضية، موضحة أنها ذهبت إلى القنصلية لاستخراج وثائق سفر لعودة أبنائها إلى مصر.