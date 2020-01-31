سميرة الداودي تفضح المتورطين بـ"حمزة مون بيبي".. ماذا عن دنيا بطمة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتصاعد وتيرة الأحداث حول المتورطين فيما يعرف بالرأي العام المغربي والعربي بعصابة حساب "حمزة مون بيبي" مع اقتراب انعقاد الجلسة الخاصة بالفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها "ابتسام" والمقرر لها العاشر من فبراير المقبل.

وإزاء الاهتمامات التي تحظى بها تلك القضية خرجت الفنانة ونجمة المواقع المغربية المثيرة للجدل سميرة الداودي عن صمتها وفضحت المتورطين في تلك القضية بالأسماء، وذلك في لقاء مقتضب لها أظهره أحد الحسابات الفنية المهتمة بالمشاهير مؤكدة أنها تتحمل كامل المسؤولية القانونية فيما أوردته من أسماء متورطين.

وفندت الفنانة سميرة الداودي أسماء المتورطين وكان من بينهم اسم الفنانة المغربية دنيا بطمة، معربة عن الثقة بمعلوماتها قائلة: "أنا أسميهم وأتحمل المسؤولية ووراء هذا الحساب عيشة عياش وسكينة غلامور ومحمد ضاهر وعدنان ساكن وأسامة ودنيا بطمة".

وبعد أن ذكرت دنيا بطمة من بينهم قالت الفنانة سميرة الداودي إن "هؤلاء هم المتورطون أحب من أحب وكره من كره هذه حقيقة وواقع والبعض في صفهم ما يتقبلها والبعض راح يتقبلها هذا الواقع".

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وتسببت تصريحات الفنانة سميرة الداودي بموجة جدل كبيرة بين رواد التواصل الاجتماعي، إذ رأى البعض أن حديثها غير صحيح وأنها ليست على حق، فيما استشهد البعض بأن ثقتها التامة فيما تقول وتحملها للمسؤولية القانونية يشير إلى أن حديثها صحيح.

وكانت قد أصدرت السلطات الأمنية المغربية مذكرة دولية لإلقاء القبض على مصممة أزياء مغربية مقيمة في الإمارات وتدعى عيشة عياش، ووفقا لمواقع محلية في دولة المغرب قالت إن السلطات اشتبهت بتورطها مع عصابة "حمزة مون بيبي"، في التشهير بالفنانين والابتزاز والمتاجرة بالبشر.

ويشغل ملف قضية "حمزة مون بيبي" الرأي العام المغربي خاصة والعربي عامة في ظل استمرار التحقيقات وعدم إصدار أي أحكام على المتورطين حتى الآن، ويجري التحقيق في هذه القضية مع بعض المتورطين وهم في حالة اعتقال منهم سكينة غلامور، ومراسل موقع إليكتروني وشرطي وشخص آخر شهير بمول الفيراري، وآخرون يتم التحقيق معهم في حالة سراح منهم المطربة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بعد دفعهما كفالة مالية.