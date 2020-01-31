أنجيلا بشارة تظهر فجأة.. وخبير يصف إطلالتها بمزيج من الملائكية والشر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أن اختفت عن المشهد وأغلقت حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا إنستغرام الذي نشطت عليه بعد إعلان انفصالها مثيرة بذلك استغراب الجمهور، فاجأت اللبنانية أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري الجميع بإطلالتها الأخيرة.

وفي التفاصيل أطلت أنجيلا بشارة في صورة جديدة نشرها خبير المكياج اللبناني محمد حرب على صفحته الرسمية على إنستغرام وكتب تعليقا على الصورة جاء فيه: "أنجيلا بشارة في أحدث ظهور لها! مزيج من الملائكية والشر".

ويبدو أن إطلالة أنجيلا تلك والتي اعتمدت فيها مكياج نيود حازت على الكثير من الإعجاب وجذبت الكثير من عبارات المدح والثناء، إذ جعل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي يقولون إن "الطلاق بحلّي".

وجاءت هذه الإطلالة بعد أن تساءل متابعون عن سر اختفاء بشارة وأين ذهبت ولماذا أقفلت صفحتها بهذا الشكل ومن دون أي مقدمات، إذ أثار غيابها حينها عددا من التساؤلات حول مدى علاقة طليقها الفنان وائل كفوري باختفائها، وهل من الممكن أن تعود المياه إلى مجاريها بينهما، أم أن بشارة عقدت اتفاقا مع كفوري بالابتعاد عن الأضواء من أجل ابنتيهما، خاصة أن الفنان كان يحرص بشكل مستمر على إخفاء حياته الخاصة عن الأضواء والإعلام.

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وما جعل الناس يربطون بين اختفائها وعودتها إلى كفوري، هو أنه قبل استقبال العام الحالي 2020، انتشرت أخبار حول نية كفوري قضاء ليلة رأس السنة مع ابنتيه وطليقته في أول اجتماع عائلي له بناء على طب ابنته الكبرى ميشيل، ولكن يبدو أن أنجيلا تتحضر إلى أمر آخر بعد نشر خبير المكياج صورتها تلك.

يذكر أن أنجيلا بشارة أصبحت حديث المواقع الإخبارية والسوشيال ميديا قبل أشهر عديدة، وذلك بعد إعلان الفنان اللبناني وائل كفوري انفصاله عنها بشكل رسمي، وبعد ذلك قامت أنجيلا بتوثيق حساب لها عبر إنستغرام، وبدأت بنشر صورها، بالإضافة لصور ابنتيها ميشيل وميلانا.

كما صدمت بشارة الجمهور حينها بتعرضها للعنف اللفظي والجسدي من قبل طليقها، وأن هذا سبب انفصالها عنه، كما كشفت عن وجود تقارير طبية تؤكد ذلك.

وقامت أنجيلا بنشر مقطع فيديو لطفلتها الصغرى ميلانا خلال تسوقها معها في السوبر ماركت قبل نهاية العام 2019، وهو كان آخر منشور قبل أن تقوم بإقفال حسابها على إنستغرام.