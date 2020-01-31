شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم سعيد يطرح أغنية "يوم 30" من ألبومه الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب هيثم سعيد أغنية جديدة من ألبومه الجديد تحمل اسم "يوم 30" على طريقة الفيديو كليب وهى هيد الألبوم، من كلمات علاء سليمان وتوزيع أحمد حسين وألحان جوليو وحققت نسب مشاهدة عالية حتى الآن.

وتقول كلمات الأغنية: "اتقابلنا واتفقنا.. والفراق كان ليه معاد أصل مش بسهوله نقدر مرة واحدة نكون بعيد قلنا لما نروح بروحنا.. واحدة واحد للفراق يبقى سبنا لبعض فرصه نقبل الوضع الجديد ما أنا وهيا.. حمل البعد صعب علينا يوم واحد عشنا ف حضن بعض سنين وهيفرقنا يوم واحد طبيعي صعب نبقى اتنين بعد ما كنا يوم واحد نوينا البعد يوم 30 رجعنا لبعض يوم واحد كل واحد فينا سلم لما طعم الفرقه داق والوجع كان بأن علينا قبل ما نكمل يومين رجعت الحاله القديمة وتلغي أي اتفاق غيبنا يوم عن بعض فوقنا ومن ساعتها مكملين".

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من ناحية أخرى انتهى هيثم من تسجيل كل أغانى ألبومه الجديد والذى يحمل اسم "يوم 30"، والمقرر طرحه كاملا خلال الشهر الحالى ويضم 8 أغانى متنوعة بواقع أغنية كل 5 أيام على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ويراهن هيثم على الألبوم بحسب تعبيره، لكونه يقدم من خلاله شكل جديد ومختلف فى الكلمات والموسيقى غير الذى قدمها فى جميع أغانيه السابقة، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين.

وأطلق هيثم أول أغنية من ألبومه الجديد المنتظر، بعنوان "أكتر" وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان أحمد يوسف وتوزيع مونتي، تعاون هيثم في الفيديو مع المخرج ابراهيم كسرواني وإسماعيل براده والمصمّمة ريتا موصللى، ويعد هيثم من المطربين الذين حققوا تواجد مقبولا على الساحة الغنائية، منذ أن قدم أغنية "هما مالهم بينا يا ليل"، ولكنه أختفى سنوات طويلة، ثم عاد ليظهر من جديد، ليتغيب مرة أخرى قبل أن يعود بأغنية "أكثر".

يذكر أن آخر أعمال هيثم سعيد أغنية "500 سكة"، والتى طرحت في عيد الحب الماضي، وكلمات الأغنية تقول "من يوم ماغبتى وقلبى رافض إنه يهدى سايبه فى حياتى ألف أزمة وألف عقدة مش قادر أقتنع إنك أنتى ماضى عدى وأمر واقع لازم أقبل بيه".

وكان هيثم سعيد قد اشتهر من خلال أغنيته "هما ما لهم بينا ياليل"، وهو أحد نجوم برنامج سوبر ستار، وأصدر من قبل ألبومات من ضمنها "مش بس كلام" وألبوم "لإمتى"، كما شارك فى عدد من الأعمال التمثيلية، كان من ضمنها فيلم "رامى الاعتصامى" وغيره.