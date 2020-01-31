شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يسمح لـ علاء زينهم باستكمال تصوير "البرنس".. رغم تحويله للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى موقف نبيل من الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين مع أبناء نقابته، قص الفنان علاء زينهم كواليس إصدار قرار بتحويله للتحقيق خلال تصوير دوره فى مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان المقرر عرضه فى رمضان المقبل.

وقال زينهم فى تصريح لـ"الخليج 365": "إن الإنتاج تواصل مع نقيب الممثلين أشرف زكى لسؤاله حول موقفى من استكمال التصوير بعد تعاقدى مع الجهة المنتجة، وسمح لى باستكمال التصوير حتى تنتهى التحقيقات ويصدر قرار بشأن هذه الأزمة".

وخص الفنان علاء زينهم ”الخليج 365” بفيديو أوضح من خلاله كواليس التحقيق معه داخل نقابة الممثلين، وسبب الأزمة الأخيرة التى هددت بمنعه من ممارسة التمثيل على خلفية مشاركته فى عمل مسرحية استعان بعدد من الممثلين غير النقابيين.

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وقال زينهم خلال الفيديو: "تم التحقيق معى يوم الأربعاء الماضى داخل نقابة الممثلين، وشرحت موقفى، فكل علاقتى بالمسرحية أن زملاء لى يشاركون فيها، وكنت أتواجد فى البروفات لمساعدتهم فقط، وعرضوا عليا المشاركة فى المسرحية لكن اعتذرت لانشغالى بتصوير مسلسل البرنس مع النجم محمد رمضان، وهم مشكورين وضعوا اسمى على الأفيش وكتبوا تحت إشراف علاء زينهم، ولم أكن أعلم بالأمر".

وأضاف: "فوجئت بأن الدكتور أشرف زكى أصدر قرارا بإيقافى، واتصل بى وقال لى أنت متحول للتحقيق بكرة فى النقابة، وخلال التحقيق أوضحت لهم عدم صلتى بالمسرحية، فتفهموا موقفى، وجلس معى نقيب الممثلين وقال لى: "أنت مش قليل ومش دى قيمتك.. وليك جمهورك وناسك.. احنا واخدين موقف مع منتج المسرحية فى الإسكندرية ومانعين أى حد يتعامل معاه".

وأضاف زينهم: "أوضحت للدكتور أشرف زكى أن المسرحية ليس لها علاقة بالمنتج، بل هم مجموعة هواة تكفلوا بتكاليف المسرحية على نفقتهم الخاصة، وأتواجد معاهم بحب فقط، فأنا من المستحيل أن أعادى نقابتى، ونحن على ثقة كاملة فى أشرف زكى، والحمد لله أزمتى مع النقابة انتهت على خير".

وأوضح زينهم: "مريت بظروف صعبة خلال 24 ساعة الماضية ورغم صعوبتها عرفت بسببها قدر حب الناس لى، جمهور كبير وصحافة مصر والوطن العربى اتصلوا بى، أشكر حضراتكم جدا على اهتمامكم".