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نهى نبيل أمام القضاء بسبب الفيديو الفضيحة

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farah.hassan 0 تبليغ

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استدعت مباحث الأحداث  التابعة لوزارة الداخلية في الكويت، الفاشينستا نهى نبيل لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقها،  في حال التأكد من تطابق صوتها وصورتها مع المقطع المسرّب، الذي بدت فيه وهي تعنّف طفلها بألفاظ نابية.

 

 

بدورها لجأت نهى إلى للقضاء بعد تسريب مقاطع فيديو من داخل بيتها، وهدّدت كل من قام بنشر الفيديو أو إعادة نشره، معتبرة أنّ تسريب الفيديو هو انتهاك لخصوصية وحرمة بيتها والأمور الخاصة التي تحصل فيه. 

 

نهى نبيل

نهى نبيل

 

وقالت نهى نبيل في مقطع فيديو نشرته على "سناب شات" أنها سيدة متزوجة وكانت ترتدي ملابس البيت وفوجئت بانتشار المقطع بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة ان ما حصل هو جريمة وأنها تتواصل مع المباحث الإلكترونية وسيتم فتح تحقيق ضد كل من نشر المقطع أو أعاد نشره.

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نهى نبيل

نهى نبيل

كما أوضحت نهى نبيل انها لا تعنف أولادها ولكنها تتبع طريقة في تربيتهم، تقوم على نهج الثواب والعقاب، كما استنكرت تحريف بعض الكلام الذي تردد في الفيديو خصوصا وأنه باللغة الإنكليزية، موضحة أنها تعرضت للإبتزاز من اشخاص ساوموها على دفع أموال مقابل عدم نشر مقاطع مسيئة لها، لكنها تجاهلت التهديدات لأنها واثقة من نفسها وكل الذين يعرفونها عن قرب  يعلمون  أنها لا تتلفظ بكلمات نابية، كما أكدت أن المقطع مفبرك، منتقدة المواقع التي نشرته ومشيرة إلى أن المقطع الأصلي عندها ومن يريده يمكن ان ترسله له.

 

نهى نبيل

نهى نبيل

 

نهى نبيل

نهى نبيل

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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