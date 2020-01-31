نهى نبيل أمام القضاء بسبب الفيديو الفضيحة

استدعت مباحث الأحداث التابعة لوزارة الداخلية في الكويت، الفاشينستا نهى نبيل لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقها، في حال التأكد من تطابق صوتها وصورتها مع المقطع المسرّب، الذي بدت فيه وهي تعنّف طفلها بألفاظ نابية.

بدورها لجأت نهى إلى للقضاء بعد تسريب مقاطع فيديو من داخل بيتها، وهدّدت كل من قام بنشر الفيديو أو إعادة نشره، معتبرة أنّ تسريب الفيديو هو انتهاك لخصوصية وحرمة بيتها والأمور الخاصة التي تحصل فيه.

نهى نبيل

وقالت نهى نبيل في مقطع فيديو نشرته على "سناب شات" أنها سيدة متزوجة وكانت ترتدي ملابس البيت وفوجئت بانتشار المقطع بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة ان ما حصل هو جريمة وأنها تتواصل مع المباحث الإلكترونية وسيتم فتح تحقيق ضد كل من نشر المقطع أو أعاد نشره.

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نهى نبيل

كما أوضحت نهى نبيل انها لا تعنف أولادها ولكنها تتبع طريقة في تربيتهم، تقوم على نهج الثواب والعقاب، كما استنكرت تحريف بعض الكلام الذي تردد في الفيديو خصوصا وأنه باللغة الإنكليزية، موضحة أنها تعرضت للإبتزاز من اشخاص ساوموها على دفع أموال مقابل عدم نشر مقاطع مسيئة لها، لكنها تجاهلت التهديدات لأنها واثقة من نفسها وكل الذين يعرفونها عن قرب يعلمون أنها لا تتلفظ بكلمات نابية، كما أكدت أن المقطع مفبرك، منتقدة المواقع التي نشرته ومشيرة إلى أن المقطع الأصلي عندها ومن يريده يمكن ان ترسله له.

نهى نبيل

نهى نبيل